Mujeres Coop invita a un encuentro de Mindfullness y Terapias Alternativas

16 junio, 2023

El miércoles 21 se desarrollará, organizado por Mujeres Coop un encuentro abierto al público en general, un encuentro de Mindfullness y Terapias Alternativas, en la Cámara Económica, a las 19:30 en el auditorio de la entidad empresaria.

La entrada es libre, y se pide colaborar con un elemento no perecedero, el que luego será entregado en una nueva tarea solidaria.

Liliana Cassataro, desde la entidad organizadora dijo que el encuentro tendrá una duración de una hora, y luego la licenciada Paola González, quien dará esta conferencia responderá preguntas e inquietudes del auditorio.

A su vez, destacó “la importancia de estas nuevas terapias, que mejoran la calidad de vida, como adecuarla, que no compite con ningún tratamiento, es una alternativa complementaria; toda persona puede tener acceso y el día de mañana adoptarlo, no es una capacitación sino una reunión para dar a conocer este tipo de temas, ya que seguramente uno escucha y no sabe de qué se trata”.

