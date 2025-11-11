Mulazzi: Apertura de la muestra “Renacer del Acero en la Sala I. Jaka

11 noviembre, 2025 0

El Museo Municipal José A. Mulazzi, dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y DD. HH, invita al público a la apertura de la muestra “Renacer del acero. Arte que nace del olvido”, del artista y escultor local Emiliano Juárez, que se llevará a cabo este martes a las 20 horas, en la sala I. Jaka, con entrada libre y gratuita.

En la exposición se podrán observar esculturas creadas con metal recuperado, “logrando crudeza y elegancia en equilibrio. La materia descartada encuentra una nueva identidad”, señala Juárez.

Cabe destacar que la exposición estará disponible hasta el viernes 12 de diciembre.

