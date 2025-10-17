Mulazzi: Apertura Muestra “No hay respuesta, sólo signos de Silvia Stork

El Museo Municipal José A. Mulazzi, invita al público a la apertura de la muestra “No hay respuesta, sólo signos”, de la artista proveniente de Coronel. Suárez, Silvia Stork, que se llevará a cabo hoy, a las 19.30 hs en la Sala Mayor de dicho espacio, con entrada libre y gratuita.



La propuesta artística presentada por primera vez en la ciudad hará hincapié en la exposición de pinturas y esculturas con materiales de construcción y de desecho; obras tridimensionales con técnica de assemblage. En este sentido, Stork señala que “mis obras proponen un tránsito por esas capas que se suceden en flujo constante en el vaivén entre lo orgánico y lo estructural, entre la fragilidad y la resistencia. El recorrido que realizará el público por la muestra no pretende explicar, sino invitar a detenerse sin necesidad de comprender”.

Sobre la artista

Silvia Stork es una artista visual de la ciudad de Cnel. Suárez; trabaja en dibujo, pintura, grabado, collage, assemblage y escultura.

Realizó el Profesorado de dibujo y pintura en la academia central Mendía y se formó en distintos talleres y seminarios con Cristina Elorriaga, Verónica Kenig, Marco Otero, Frances Stan Field, Valeria Di Santo, Daniel Fitte, Luciana Rondolini. Participó del Taller de escritura conceptual con Kekena Corvalán.

Stork realizó la Clínica de obra con el profesor Daniel Fitte; la artista visual Luciana Rondolini; el artista visual N. Souto y el artista visual Pablo Sinaí. Asimismo, mostró su trabajo de forma individual “no hay respuestas, solo signos” en Isidoro espacio de arte, 2025.

Expuso sus trabajos en el Museo de Arte Moderno y de Bellas Artes Bahía Blanca, en la Sociedad rural de Coronel Suárez, Centro Cultural de Sierra de la ventana, Dirección Gral. De Cultura, municipio de Coronel Suárez, Isidoro Espacio de Arte, Red de Galerías Bonaerenses e internacionalmente en el Womens Art Association of Canadá, Toronto.

Su obra fue seleccionada en el Salón Brandenberg, Coronel Suárez; Mini Print Internacional Pergamino. “Amalgama” Vol.2 y 3 y distinguida en salón Brandenberg 2022 con primera mención, Mención especial en concurso de grabado B. Blanca. 2023

En la actualidad se encuentra trabajando en un proyecto donde utiliza materiales de construcción y de desecho realizando esculturas y obras tridimensionales con técnica de assemblage.

