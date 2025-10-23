Multas de hasta un millón de pesos a comercios que pidan DNI y tarjetas de cobros

23 octubre, 2025

Ya está en vigencia el plazo para que proveedores de servicios y comercios de la provincia de Buenos Aires acondicionen sus dispositivos de cobro electrónico para que el cliente no tenga que suministrar su tarjeta y DNI. Quienes no cumplan podría pagar multas de hasta un millón de pesos, teniendo un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la ley.

La Ley 15.531 de la Provincia de Buenos Aires (publicada en el Boletín Oficial bonaerense N° 30.098 con fecha 14/10/2025) establece que los consumidores y usuarios tienen el derecho, al realizar pagos con tarjetas de crédito o débito, de utilizar por sí mismos los dispositivos de cobro.

Además de la multa, los comercios se exponen a ser castigados con decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción; clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días; suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado; la pérdida de concesiones, permiso, habilitación, licencia, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

