Multas: Hablar por teléfono manejando o estacionar en lugar prohibido puede costar más de 50.000 pesos

Cometer alguna de las faltas más comunes que hoy se ven en el tránsito, como manejar hablando por teléfono celular o estacionar en lugares prohibidos, puede dar lugar a multas astronómicas. La ley establece que los valores de las sanciones se actualicen de manera automática cada dos meses, siguiendo el precio del litro de la nafta de mayor octanaje de la petrolera YPF.

La última adecuación, publicada en el boletín oficial bonaerense y vigente para junio-julio, estableció a la denominada Unidad Fija (UF) en $51,73, un aumento del 4,04% respecto al bimestre anterior y del 17% en lo que va del año. Cada infracción se castiga con una determinada cantidad de UFs.



A partir de este nuevo valor, infracciones como circular sin luces reglamentarias, estacionar en lugares prohibidos, conducir sin licencia o patente, exceder las velocidades permitidas, y hablar por celular mientras se maneja admiten multas de hasta 51.730 pesos.

Estos son valores máximos que admite la ley, aunque lo habitual es que en los Juzgados de Faltas municipales se apliquen valores mínimos, con lo que se logran pagos inferiores.

Valores aplicables

- Entre 300 y 1000 UF (cada una, 51,73 pesos): Conducir sin luces reglamentarias, sin licencia o patente, falta de VTV, en contramano, alcoholizado, con escape libre, pasar semáforo en rojo.

- Entre 50 a 100 UF: circular sin casco.

- Entre 150 y 1000: Exceder los límites de velocidad.

- Una de las infracciones castigada con mayor multa corresponde a quien transporte carga o personas sin contar con el sistema de iluminación exigido. Esa conducta admite hasta 5.000 UF, es decir la bonita suma de 258.650 pesos.

- Un caso particular es el tema del seguro. No poseer el comprobante merece hasta 5.100 pesos de multa, mientras que no tenerlo vigente llega a 51.730 pesos.

-El podio entre las multas más onerosas lo ocupa quien circule con carga que exceda las dimensiones o peso máximo reglamentario, que será sancionado con hasta $1.034.600 pesos.

Un detalle final refiere a que valor de UF debe tomarse para liquidar las multas. La justicia ha establecido que se debe adoptar el vigente al momento de efectuar el pago de la multa y no al momento en que se cometió.

Fuente: La Nueva