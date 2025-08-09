Multistore Ibiza prepara el Día del Niño con un sorteo y las mejores ofertas (audio)

El móvil de LU 24, de cara al Día Del Niño, visitó las instalaciones del Multistore Ibiza, en Chacabuco 256, para dialogar con Maximiliano Ozcariz y dijo “los estamos esperando, tenemos de todo y muchas promociones para cada bolsillo”.

“Además, tenemos preparado un sorteo en el que participan muy fácil, con una compra de 20 mil pesos les damos un numerito, los ganadores se conocerán el próximo sábado. Primer premio un Jeep a batería para dos, segundo premio un teléfono gentileza de Celular Express, tercer y cuarto premio, auriculares”, afirmó.

También ofrecen distintas formas de pago en juguetería con 20% de descuento en efectivo, 10% con Debito y 3 y 6 cuotas con tarjetas bancarias.

El horario de atención es de lunes a sábados en el horario de 9 a 13 y 16 a 20 horas.

