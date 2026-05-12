Multitudinaria convocatoria a la IV Marcha Federal Universitaria

12 mayo, 2026 0

Ante una Plaza de Mayo colmada de docentes y alumnos que reclaman más presupuesto. El oficialismo aseguró que se trata de una movilización política promovida por la oposición.

“La situación es crítica”: las universidades leen un duro comunicado y piden que se aplique la ley de Financiamiento Universitario.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país.

Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Las organizaciones convocantes argumentan que la situación presupuestaria de la universidad pública se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, fue blanco de reproches. “Menos cascadas y más universidad”, sintetizaba un cartel, que aludió a las refacciones que se conocieron en uno de las propiedades descubiertas al funcionario nacional.

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