Multitudinaria recepción a los Reyes Magos en Tres Arroyos

5 enero, 2023

Como sucede desde hace 85 años, los Reyes Magos realizaron la caravana para adorar al Niño en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

La misma se inició en calle Sargento Cabral y Avenida Moreno, acompañados por los pastorcitos, desde donde transitaron el trayecto que los llevó al Palacio de Herodes, frente al ex Colegio Nacional, y luego llegaron hasta el Templo del Carmen.

Ya en la Iglesia, desde la Comisión agradecieron el apoyo de todos quienes trabajaron para poder hacer posible esta realidad, quienes realizaron aportes, medios de comunicación y luego otorgaron las distinciones para Mirta y Carlos Cuesta, Carmen Iglesias, Graciela Bianchi, Antonio Coletti, Carlos Correa, René y José María Jurado, Mingo y Carlos Pérez, Helmuth Petersen, Juan Carlos Di Paolo, Familia Di Croce, Familia Fonte, Familia Capandegui, Padre Guillermo, entre otros.

“Jesús nos enseña a no ser egoístas y vamos a compartir los regalos que trajimos, vamos a tener un trabajo grande y por las casas que no vamos a poder pasar dejaremos los regalos en la Parroquia para que mañana los entreguen en Centro Estrada. No se porten mal y sean buenos con sus padres” Jesús quiere que seamos buenos entre nosotros, en la casa, en la escuela, y entendemos que no debemos burlarnos de quienes se equivocan, usan una ropa determinada o reírnos porque son distintos de nosotros, y acercarnos a estar con él y acompañarlos, no hay adultos ni grandes que sean más importantes que otros, somos únicos e irrepetibles, debemos tratarnos como unos y otros, persigan sus sueños, y recuerden que el regalo no se encuentra dentro del envoltorio sino en las manos que lo entregan”, fue el mensaje que los Magos dejaron a los chicos, y luego leyeron algunas cartas.

El cierre estuvo a cargo de Maria Melián, presidenta de la comisión, quien reiteró los agradecimientos y luego invitó a rezar el Padrenuestro a los presentes, y seguidamente el Padre Roberto dio la bendición a los asistentes. “Que tengan una hermosa noche de Reyes, felicidades”, dijo el párroco en medio de los aplausos.

Este viernes, a las 9:30, se entregarán los juguetes en el Centro Estrada, Alsina 55.

A su vez se informa que se oficiará Misa a las 19:00, en memoria de las siguientes personas: Monseñor Rómulo Di Giorno, Monseñor Victoriano Fuhr, Néstor Zeberio, Hugo y Nelly Di Croce, Irma y Nelly De Vincenzo, Antonio Bianco, Juan Carlos Terráneo, Liliana Annechini, María Luján Frem, Roberto Pisani y José Miguel Parisi.

