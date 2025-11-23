Multitudinario Provincial de Atletismo en San Cayetano

La pista de atletismo de San Cayetano vivió una jornada histórica con la realización del Provincial U12 – U14, que reunió a más de 300 atletas de distintos puntos de la provincia. El encuentro, desarrollado este sábado 22 de noviembre, se convirtió en el torneo más convocante del calendario de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires, consolidándose como una verdadera fiesta deportiva en el cierre del año.

Según explicó Mauro Cabrera, uno de los organizadores del evento junto a las (profesoras Guillermina Jorgensen y Giselle Colonna), la convocatoria fue excepcional tanto por la cantidad de atletas como por la amplia participación de municipios, algo que no suele darse con esta magnitud. Entre ellos estuvieron presentes Junín, Mar del Plata, Zárate, Olavarría, Daireaux, Lincoln, Navarro, Campana, Pinamar, Bahía Blanca, Necochea, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Tandil, La Plata, Benito Juárez, Tres Arroyos, Rauch, Berisso, General Rodríguez, Pilar, Chivilcoy, Balcarce, Villa Gesell y Tordillo, entre otros.

El evento contó también con la presencia de figuras de gran relevancia dentro del atletismo provincial y nacional. Entre ellos, Diego Dadin, responsable de la organización y logística; Leonardo Malgor, recientemente llegado del Mundial de Tokio como jefe de equipo de la delegación argentina; representantes técnicos de la provincia Andrea Bordalejo y responsable del área de la confederación Argentina de atletismo del área de saltos horizontales y verticales, el entrenador Federico Acha, Julián Peralta (presidente de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires), y autoridades educativas y deportivas como Emilio Aboy, Pablo Bustamante, y Facundo Líbano, entre otros.

La organización se desarrolló en conjunto con el Área de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano, cuyo coordinador Rodrigo Arana, remarcó el rol fundamental las áreas de Medio Ambiente y Cultura, que acompañaron para ofrecer un predio impecable y una puesta en escena acorde al nivel del torneo.

En lo deportivo, se destacó la participación de atletas locales pertenecientes a la Escuela Municipal y al CEF. Entre los resultados más sobresalientes, Elisa Zaspe obtuvo el subcampeonato provincial en lanzamiento de jabalina, mientras que Nicolás Rizzi alcanzó la medalla de bronce en lanzamiento de martillo.

El Provincial U12 – U14 dejó una jornada inolvidable, con el futuro del atletismo bonaerense desplegando todo su talento en San Cayetano y consolidando al distrito como un punto de referencia para las grandes competencias de la provincia.

