Mundial 2026: Chiqui Tapia se reunió con intendentes y anunció Fan Fest gratuitos

22 mayo, 2026 27

El titular de la AFA convocó a jefes comunales bonaerenses a solo 20 días del debut de la Selección Argentina. Prometió apoyo técnico para instalar pantallas gigantes y coordinó la agenda de gestión ambiental.

Tapia encabezó este viernes una cumbre estratégica con intendentes de la provincia de Buenos Aires. El encuentro, que combinó el armado logístico de cara a la Copa del Mundo 2026 y el repaso de la agenda de gestión ambiental, tuvo como eje central “fortalecer el vínculo y alentar unidos a la Selección Argentina” a solo 20 días del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, donde el equipo nacional defenderá la corona del último mundial.

La reunión repite la estrategia de articulación territorial que el dirigente implementó con éxito en el período previo a la consagración en Qatar 2022, buscando sincronizar el despliegue del fútbol con las administraciones locales.

Pantallas gigantes y Fan Fest gratuitos en los municipios

El anuncio central para los jefes comunales estuvo enfocado en el acceso público a los partidos de la Copa del Mundo. Tapia garantizó el respaldo de la entidad rectora del fútbol local para la creación de espacios de visualización comunitaria en los distritos bonaerenses.

“Como en la previa de Qatar 2022, compartimos un encuentro con intendentes de toda la Provincia antes de acompañar a nuestra Selección en este nuevo camino hacia el sueño mundialista”, expresó Chiqui Tapia.

En esa línea, comunicó formalmente que aquellos municipios que decidan instalar pantallas gigantes u organizar Fan Fest gratuitos dispondrán del apoyo técnico y logístico de la AFA. El objetivo institucional de la medida es asegurar que los vecinos de toda la provincia cuenten con puntos de encuentro seguros para seguir las alternativas del campeonato mundial.

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