Mundial: El pase a la final en los ojos de un tresarroyense

14 diciembre, 2022

Matías Natale, es un empresario tresarroyense en Qatar y realizó un balance del partido de este martes donde la “Scaloneta” llegó a la final del Mundial 2022.

“El partido fue una locura, una emoción muy grande, me gusta el futbol no al extremo pero soy fanático de la selección, no sabía el tema de la visa, para poder ingresar, me banco mi familia, estaba insoportable queriendo estar en Qatar, contra Holanda un amigo me dio una mano para sacar la visa y gracias a Dios se nos dio, me la aprobaron y el partido contra Holanda lo vimos en un lugar reservado”, dijo.

“Ni te explico lo que fue ayer, hay muchos con vestimenta de Argentina pero que no son Argentinos, no habría más de 30 o 40 mil Argentinos en la cancha, y de Croacia eran pocos, no llegaban a 5 mil y cuando gana nos quedamos festejando, era un quinto del Estadio”, expresó.

“Todos estamos acostumbrados a sufrir, y con el dos a cero el nerviosismo estaba, y ya vimos que en el segundo tiempo salió Argentina a ganarlo y el tercer gol ya sirvió para relajarnos”, concluyó.

Volver