Municipales: 20% de descuento en perfumería por el Día de la Madre

16 octubre, 2025 0

La Farmacia Sindical de Trabajadores Municipales informó que hasta el sábado próximo inclusive, está vigente la promoción especial Día de la Madre en su sección perfumería.

Jueves y viernes, 4 cuotas sin interés y el sábado 20% de ahorro sin tope de reintegro con tarjetas Visa y Mastercard Banco Provincia, y tres cuotas sin interés en tarjeta Favacard.

Además, un 20 % de descuento directo para afiliados, que aplica en cuenta corriente.

El horario de atención es de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00, y el sábado de 8:00 a 12:00.

“En la Farmacia Sindical trabajamos a diario para brindar un mejor servicio y acompañar la economía de los trabajadores municipales y público en general. Deseamos a todas las madres de nuestra ciudad y el distrito que disfruten de su día en la compañía de sus seres queridos”, indican desde el gremio.

