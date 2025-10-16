Municipales: 20% de descuento en perfumería por el Día de la Madre
La Farmacia Sindical de Trabajadores Municipales informó que hasta el sábado próximo inclusive, está vigente la promoción especial Día de la Madre en su sección perfumería.
Jueves y viernes, 4 cuotas sin interés y el sábado 20% de ahorro sin tope de reintegro con tarjetas Visa y Mastercard Banco Provincia, y tres cuotas sin interés en tarjeta Favacard.
Además, un 20 % de descuento directo para afiliados, que aplica en cuenta corriente.
El horario de atención es de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00, y el sábado de 8:00 a 12:00.
“En la Farmacia Sindical trabajamos a diario para brindar un mejor servicio y acompañar la economía de los trabajadores municipales y público en general. Deseamos a todas las madres de nuestra ciudad y el distrito que disfruten de su día en la compañía de sus seres queridos”, indican desde el gremio.