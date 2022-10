Municipales homenajearon en el Parque Cabañas a Roberto Pissani

28 octubre, 2022

Numerosas personas participaron en la tarde de este viernes del homenaje que le brindaron los trabajadores municipales a Roberto Pissani a un año de su desaparición física en el Laberinto del Parque Cabañas, ideado, gestado y construído por el funcionario fallecido.

El Padre Roberto Buckle bendijo la placa con la que se lo recordará permanentemente, que cita “tu huella en este Parque no se borrará jamás”.

Luego, ante la gran concurrencia se trazaron semblanzas sobre su personalidad, su manera de resolver las cosas, a la vez que se descubrió una placa alusiva en ese sitio.

Sergio Inés: “nos tocó a nosotros la gran suerte de tenerlo un gran tiempo”

En primer término, habló Sergio Inés, quien trabajó codo a codo en la Subsecretaría de Servicios Públicos y actualmente ocupa el cargo que tenía Pissani, quien sostuvo “nos tocó esa gran suerte de tenerlo a nosotros un gran tiempo, fue toda una enseñanza de vida, crecimos codo a codo junto a él, y estamos en este , que él realizó, y me acuerdo, allá por el 2017 cuando nos dijo que iba a necesitar de nosotros porque íbamos a realizar un laberinto en el Parque Cabañas, hicimos 1350 pozos para las plantas y también un sistema de riego, trabajando junto a él, eso muestra lo que era Roberto”, sostuvo, entre otros términos.

Cittadino: “siento que no le dije Gracias”

La doctora Claudia Cittadino actual Secretaria de Desarrollo Social Municipal, rememoró numerosos momentos compartidos, y recordó que “Roberto iniciaba el día con un mensaje de ánimo que mandaba a un grupo de amigos por Whatsapp antes de comenzar la jornada”, y luego sostuvo, emocionada “siento que no le dije Gracias, por todo lo hecho, y si pudiera juntarme con él, que es lo que quisiera, le preguntaría como estás?, estas bien?, y saben lo que me contestaría : “Despreocupate”, en referencia a la dedicación que Pissani ponía en cada uno de sus actos, en todos los órdenes de su vida.

“Si surgía algún inconveniente en medio de un evento o a poco de comenzar el mismo, en donde fuera, yo no sé como hacía pero a los cinco minutos venía con una solución”, explicó Cittadino, reafirmando la tarea de servicio que Pissani tuvo a cada momento.

