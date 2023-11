Municipales no descartan retención de tareas si no hay acuerdo paritario: “Hasta ahora tuvimos paciencia”

29 noviembre, 2023

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos no descarta realizar retención de tareas si no hay acuerdo por la paritaria. Así lo indicó por LU 24 el secretario general Abel Gómez.

“Esta semana hemos tratado de cerrar la paritaria correspondiente a noviembre y diciembre y estamos a la espera de una contrapropuesta. Nos habían ofrecido un bono y dijimos que no porque no va al básico, no queda en el sueldo y al mes que viene estás en las mismas condiciones”, explicó.

“En este momento tenemos un 90 por ciento de aumento y hay 120 de inflación. Sería miserable cerrar con eso. Nos habían prometido llevar una paritaria a la par de la inflación y hoy estamos muy lejos. No tenemos propuestas para cerrar el 2023”, afirmó.

Contó que “hoy a la mañana estuvimos en el municipio por la incertidumbre que hay. La gente nos está preguntando permanentemente qué es lo que está pasando y hasta ahora no tenemos respuesta”.

“Ellos hablan de consensuar entre el gobierno entrante y el saliente, pero nosotros tenemos que hablar con el que se va porque es el que nos tiene que pagar el sueldo. Esos consensos ya deberían haber estado hace rato”, consideró.

“Hasta ahora tenemos paciencia, no sé hasta cuándo. Pusimos como límite juntarnos en horas de la tarde para darle un final a esto, sino hablaremos con los afiliados porque tengo el teléfono explotado al igual que mis compañeros”. En ese sentido, no descartó evaluar una retención de tareas.

“Hay una incertidumbre bastante grande. He hablado con el intendente Carlos Sánchez, Diego Rodríguez (jefe de Gabinete) y Ariel Sánchez (secretario de Hacienda). Necesitamos, como mínimo, 30%”, remarcó.

“Me hablan de déficit, pero si se están fijando en eso por un empleado municipal es porque no nos tienen consideración”, finalizó.

