Municipales no están de acuerdo con el incremento salarial pautado en el Presupuesto

17 noviembre, 2022

El secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos, Roberto García, afirmó a LU 24 que “no estamos de acuerdo” con el aumento salarial de cuatro tramos de 12,5% pautado por el Departamento Ejecutivo en el presupuesto 2023.

“El presupuesto se incrementa el doble y presentar una paritaria del 50% no me parece tan justo; para las tasas están solicitando 45% para arrancar en enero, pero para nosotros sería el 12,5% a partir de marzo, por ende no podemos estar de acuerdo”, expresó.

No obstante, aclaró que “siempre el Sindicato ha logrado paritarias por encima de lo pautado en el Presupuesto, que es algo que se planteó. Esperemos que eso se deje marcado como piso”.

García, junto al secretario general del gremio, Abel Gómez, y el secretario Adjunto, Claudio Secco, se reunió este jueves con el jefe de Gabinete, Hugo Fernández, para evaluar diversos temas, incluido el aumento salarial.

Además, el dirigente señaló que se aguardan datos de Coparticipación provincial e indicó que la próxima semana habrá otra reunión.

