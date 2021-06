Municipales ratificaron que Cabido indicó trabajar a empleados con síntomas de coronavirus

1 junio, 2021 Leido: 653

El Secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores Municipales, Roberto García, ratificó las denuncias que tomaron estado público en torno al doctor Alejandro Cabido, médico laboral del municipio. Aseguró, en este sentido, que a dos trabajadores que acudieron a consultarlo con síntomas compatibles con coronavirus les indicó seguir trabajando, y posteriormente resultaron positivos.

La denuncia pública que salió a la luz días pasados, advierte que el doctor Cabido, negó la posibilidad de un certificado médico a dos trabajadores del municipio que habían comenzado con síntomas compatibles con el COVID19 y así lo detalló Roberto García: “para aclarar un poco la situación, esto es algo que ocurrió el año pasado, los compañeros estaban con síntomas de COVID, diarrea, fiebre, malestar, y cuando fueron al verlo al doctor, no les vio nada y les indicó seguir trabajando” y continuó “a la compañera se le agravaba la situación, se hicieron el testeo, donde luego dieron positivo”.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, ya se han realizado diversas denuncias al mencionado médico, y el Secretario de Financias sostuvo que “la realidad es que desde 2016 denunciábamos varias cuestiones del doctor Alejandro Cabido, denuncias formales de trabajadores del municipio, no solo del sindicato como representante, sino también tenemos denuncias formales de trabajadores en el municipio local, y también en el Colegio de Médicos de Bahía Blanca, donde pudimos presentar un montón de denuncias”.

Asimismo, García apuntó contra el doctor Cabido expresando “por ahí sucede que no sé desde qué punto de vista, o por qué causa, o por qué sentido, insiste con modificar certificados médicos, no dar certificados que son de sentido común” y detalló “tengo un caso especial de una compañera que salió de terapia intensiva y a las 48 horas la llamaron para trabajar”.

“Esos son los motivos por lo cual salen estas denuncias desde el 2016, hubo un impass dónde lo habían desplazado, pero lo volvieron a incorporar y los problemas persisten” explicó García, y agregó “son los compañeros los que denuncian permanentemente maltratos y destratos del doctor”.

Particularmente, con ésta suceso que salió a la luz hace algunos días, indicó que “esto es un hecho en concreto, que ocurrió y que se denunció en su momento al ejecutivo, y ahora surge nuevamente, y nosotros volvemos a afirmar ese hecho que sucedió aquella vez”.

Por otro lado, Roberto García, se refirió a el rechazo de certificados de médicos particulares y las diferencias de criterios “lo que ocurre es que justamente, hay especialistas, que tienen la historia clínica y acompaña un tratamiento, tiene los por qué de si le da 10 días mas o 10 días menos”.

Consultado sobre la posibilidad de entablar un dialogo con el médico denunciado, Garcia advirtió que desde el Sindicato “nosotros hemos hablado con intermediarios, porque el Dr. se muestra muy amable en sus explicaciones, pero no así con sus afiliados” y que uno de los intermediarios ha sido Diego Rodríguez, el Director Administrativo del Centro de Salud Municipal y se ha sugerido lo que de cambiar la forma de trato a los empleados municipales, para que no se agravaran aún más las diversas situaciones. Pero en ese sentido, el Secretario de Finanzas del Sindicato, se refirió a que actualmente “Diego Rodríguez no está dispuesto a hablar de ningún tema, debe estar muy ocupado”.

“Acá nadie está en desacuerdo en que haya un medico laboral, solo de que se los trate bien, que no les perjudiquen la salud, porque achicarles los certificados puede incurrir en dañarle la salud que ya tienen deteriorada” y si bien detalló que por el momento no han pasado cosas graves “estamos latentes a que un dia de estos pase”. Ejemplificando la preocupación por éstas situaciones, indicó “ha hecho trabajar a compañeras con operaciones, una mucama no puede estar trabajando después de haber sido operada al tercer, cuarto u octavo dia”.

Para finalizar, García manifestó que las decisiones de este médico “carecen de sentido común” y que desde el Sindicato de Trabajadores Municipales “lo único que solicitamos es que se cese con esta situación de maltrato a los que trabajan, y que cuiden a los que trabajan, y más ahora cuando hay casi 500 trabajadores de la salud que pueden llegar a tener varias afecciones, pedimos que traten de ser más contemplativos”.

