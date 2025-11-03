Municipales tendrán su fiesta este sábado en el SUM de la Escuela Técnica (audio)

3 noviembre, 2025 19

En el SUM de la Escuela Técnica, Matheu 650, este sábado a las 21:00, se realizará la tradicional cena por el día del trabajador municipal, organizada por su sindicato.

En diálogo con LU24, Sebastián Ismael, integrante de la comisión, remarcó que “es una fiesta dinámica, completa, con un menú que va a tener una entrada, asado, helado, mesa dulce, barra de tragos y música, a cargo del DJ Cristian Cuello; seas bueno o malo bailando, vas a bailar igual y pasarla bien”. Además, anticipó que los premios a sortear serán alrededor de cincuenta, con viajes a disposición para ganadores y acompañantes.

La tarjeta de entrada puede adquirirse hasta el viernes 7 en la sede del sindicato, en Rivadavia 369, de 8 a 12 y de 16 a 20. El valor para afiliados es de $40.000 y particulares $45.000.

Ismael celebró los precios: “no está reflejada en la tarjeta la dimensión del festejo, que en parte está subsidiado por el sindicato”. Por finalizar, contó que la concurrencia aumenta año a año, “gracias al boca en boca que va haciendo conocido el evento”.

Finalmente comunicó que, por razones de calendario, el asueto para municipales será el lunes 10.

