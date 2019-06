Municipio exigió a local céntrico que deje de alimentar a perros callejeros y multará a los propietarios de las mascotas que ya fueron identificados

Luego de que tomara estado público una situación generada por la presentación de una notificación municipal a un local ubicado calle 9 de Julio y Colón, que prohíbe darles de comer a perros callejeros que allí se encuentran a diario, la Directora de Higiene, Veterinaria y Bromatología, Lucía Gardey, indicó que están siendo contactados y multados los propietarios de algunos de ellos, para que se hagan responsables de sus mascotas.



“Tenemos muchos reclamos por la esquina de 9 de Julio y Colón por los perros callejeros que se instalaron en ese lugar, porque hay comida disponible. La gente que transita tiene derecho a pasar por ahí, a no ser atropellado y no ser mordido. Tenemos el derecho de los humanos a transitar por la vía pública y están estos perros. Hoy estamos haciendo un Acta de Constatación a uno de los dueños de estos perros, que fue levantado el viernes, un perro grande negro que ya mordió a varias personas, y que ya se lo castró. Por varios testigos se identificó el dueño y será multado”.

Mencionó Gardey que la mayoría de estos perros tienen un dueño “y en la medida que consigan alimentos en esa esquina se quedarán allí. Lo ideal sería que vuelvan a comer a la casa de su dueño, sino, este dice mi perro se fue y come en Sorti y había gente del local que les daba de comer, por lo que les pedimos que desistieran de esa actitud para que la manada deje de quedarse allí”.

Gardey señaló que también “estamos buscando alternativas, si nos llevamos esos perros de ahí, no los van buscar al refugio, y es gastar en más alimento, más gasto de cuidador, mantenimiento de infraestructura y es más déficit fiscal y más impuestos. Lo ideal es que los dueños se hagan cargo de esos perros y que cada uno tome su responsabilidad. En Sorti están de acuerdo con la medida, porque no les parece bueno que haya algún accidentado ahí, pero sabemos que terminamos en el medio de un conflicto con dos posturas muy opuestas”, sostuvo.