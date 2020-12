Murió Alejandro Sabella

Alejandro Sabella murió este martes a los 66 años. El estado de salud del ex director técnico de la Selección argentina había vuelto a complicarse en las últimas horas y se encontraba con respiración asistida.



Desde la familia indicaron que se le intentó quitar el oxígeno pero no respondió de la manera esperada. Sabella se encontraba internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde ingresó el 25 de noviembre pasado.

Su salud venía evolucionando favorablemente desde el viernes al tratamiento por su dolencia cardíaca, pero en las últimas horas sufrió una complicación respiratoria.

El ex entrenador no había tenido fiebre desde la jornada del viernes, continuaba con cuidados intensivos y había mantenido contacto con su familia más directa.

El pasado 25 de noviembre, horas después de confirmarse la muerte de Diego Armando Maradona, Alejandro Sabella había sido trasladado de urgencia desde La Plata a la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir una descompensación en su casa.

La noticia de la muerte de Maradona habría causado un fuerte impacto en el ex entrenador de Estudiantes y de la Selección argentina.

Por recomendación de su médico personal, el ex entrenador ingresó a la clínica aquel miércoles por la noche para realizarse y ser atendido por médicos en forma permanente.

Sabella tenía antecedentes de problemas coronarios, los cuales había comenzado a tratarse tras su retiro del fútbol luego de dirigir a la Selección en la histórica final del Mundial Brasil 2014.

A fines del año siguiente, Alejandro Sabella se sometió a una angioplastia y durante el 2016 tuvo que ser internado de urgencia en más de una oportunidad.(minutouno)

