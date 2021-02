Murió el ex presidente Carlos Saúl Menem

El ex presidente y actual senador nacional Carlos Saúl Menem murió hoy a los 90 años. Durante el año tuvo diferentes complicaciones de salud y días atrás había sido internado en el Sanatorio de los Arcos, por una “infección urinaria” que se le complicó y tuvo que ser inducido a coma.



Carlos Saúl Menem nació en Anillaco, La Rioja, el 2 de julio de 1930 y fue presidente de la nación durante diez años. Asumió el poder el 8 de julio de 1989 y terminó su presidencia el 10 de diciembre de 1999, fecha en la cual fue sucedido por el radical Fernando De la Rúa.

El ex mandatario estudió abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. En esos años, Menem conoció al presidente Juan Domingo Perón mientras comenzaba su militancia en el movimiento peronista. Se recibió de abogado un par de meses antes de que la “Revolución Libertadora” derroque al entonces presidente. Durante esos años, el dirigente fue detenido acusado de ser parte de una “conspiración” para derrocar a la dictadura que estaba en pie. Sin embargo, tras su liberación fundó la Juventud Peronista de La Rioja en la clandestinidad.

Con una extensa carrera política, en el momento del término de la proscripción del peronismo, Carlos Saúl Menem fue elegido gobernador de La Rioja en 1973 hasta el 24 de marzo de 1976, año en que fue depuesto por la Junta Militar que llegó al poder tras un golpe de Estado. Con la vuelta de la democracia en 1983, Carlos Menem volvió a ser elegido gobernador de esa provincia, puesto que ocupó hasta 1989, año en el cual se convertiría en el presidente argentino, reelegido luego por un segundo mandato.

Por otra parte, más allá de haber dejado el poder en 1999, luego en 2003 tras las debacle que significó la presidencia de Fernando De La Rúa y los cinco presidente en una semana, Carlos Saúl Menem intentó obtener una nueva presidencia al presentarse en esas elecciones de 2003 en la que decidió bajarse del Balotaje. En esos comicios, ganó Néstor Kirchner en la fórmula que encabezó junto a Daniel Scioli.

En cuanto a su vida personal, Carlos Saúl Menem estuvo casado con Zulema Yoma y la conductora chilena Cecilia Bolocco. Con su primera esposa tuvo a Zulemita Menem y Carlos Menem Jr, quien falleció en un accidente con su helicóptero. Por otro lado, con la periodista trasandina tuvo a Máximo Saúl Menem Bolocco. Por su parte, Carlos Nair Menem Meza fue un hijo extramatrimonial al que el ex mandatario reconoció años después.

