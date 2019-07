Murió el expresidente Fernando de la Rúa y habrá tres días de duelo nacional

El gobierno nacional decretó tres días de duelo por la muerte del ex presidente Fernando de la Rúa. El ex presidente radical estaba internado en grave estado en la clínica Fleming desde el pasado 28 de enero. Su estado había empeorado en las últimas horas a raíz de una descompensación cardíaca y renal.



El cuerpo de De la Rúa será velado desde esta tarde en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Congreso de la Nación, y el miércoles por la mañana será trasladado hasta un cementerio privado.

Pese a la noticia, el Poder Ejecutivo decidió este martes mantener su agenda de celebraciones por el Día de la Independencia. Mauricio Macri voló temprano hacia la provincia de Tucumán, donde encabezará junto a Miguel Ángel Pichetto el acto central por el 9 de Julio, en compañía del gobernador Juan Manzur.

"Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento", escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter minutos después de conocida la noticia.

Macri y De la Rúa habían compartido en noviembre del año pasado el evento de cierre de la cumbre del G20 en el Teatro Colón. Fue la última aparición pública del ex mandatario.

Fuente: Infobae