Murió Hugo Scattone

27 abril, 2026 1.875

Este lunes se conoció el fallecimiento de Hugo Scattone, músico, emprendedor y comerciante, propietario de Estudio Musical, su negocio ubicado en calle Hipólito Yrigoyen al 200, y vinculado familiarmente a la Panadería La Industrial.

Nativo de Cascallares, abrazó la música desde joven, integrando los grupos de rock y también como solista, junto a, entre otros, Osvaldo Cirulli, José Luis González Mendoza, Carlos Pugliese, Carlos Santamaría, entre otros, en las recordadas presentaciones en el viejo Moreira de calle Colón en las tardes de los fines de semana.

En el rubro empresarial, fundó el reconocido pub Timoteo, que estaba en la primera cuadra de calle Pellegrini, por donde pasaron consagrados artistas. Era amigo de varios de ellos, que, cuando se encontraban cerca de Tres Arroyos en medio de sus giras, se acercaban a saludarlo e incluso compartían momentos en su casa, donde se quedaban.

Luego de Timoteo, Hugo también tuvo otro emprendimiento, en la esquina de Chacabuco e Hipólito Yrigoyen, y emprendió con Estudio Musical la venta de instrumentos y brindó asesoramiento a quien se lo pidiera cuando comenzaba en el camino que él también había elegido, primeramente, en un local de la primera cuadra de Avenida Moreno y luego donde hasta que su salud lo permitió en calle Hipólito Yrigoyen.

Desde LU 24 enviamos nuestras condolencias a Itatí y Giovina. QEPD Huguito.

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