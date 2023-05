Murió la directora del Instituto Sarmiento de San Cayetano en un accidente en Chubut

1 mayo, 2023

Este lunes, en horas de la mañana, en el kilómetro 1687 de la Ruta Nacional 3 en cercanías de Camarones, provincia de Chubut, se produjo un siniestro vial de fatales consecuencias, que arrojó el saldo de dos vecinas de San Cayetano fallecidas, una de ellas, Marcela Noordermeer, era la directora del Instituto Faustino Sarmiento.

Noordermeer viajaba en un automóvil Toyota Corolla, dominio LBZ 074, junto a su esposo, Jorge Clausen, su hijo Ainer de 12 años, y sus padres, Graciela Tisted y Alberto Noordermeer.

No están claras aún las causas del fatal suceso, ya que fue Pablo Moraga, un camionero quien dio cuenta a la Policía sobre el accidente y dijo que el auto viajaba de sur a norte, a la vez que contó que en una camioneta de color blanco fueron trasladados dos de los heridos – Clausen y su hijo – , y minutos más tarde una ambulancia trasladó a Alberto Noordermeer, y que él fue quien cubrió con unas frazadas los cuerpos de las mujeres hasta el arribo de las autoridades policiales que intervienen en el hecho, las que fueron informadas a las 8:35 del siniestro vial.

Fue la oficial subinspectora Diana Muñoz la que primero intervino y al llegar, a las 9:50, y se encontró con el Corolla volcado y dos cuerpos en el suelo, por lo que se presume que habrían sido despedidos del vehículo, tapados con frazadas.

Pablo Moraga, un camionero que se hallaba en el lugar, aclaró que no vio el accidente, pero que fue uno de los primeros en llegar y se ocupó de cubrir los cuerpos, refiriendo que una camioneta blanca llevó a un menor y a su padre al norte, en tanto minutos más tarde una ambulancia hizo lo propio con otro hombre mayor de edad hacia el Hospital Regional de Comodoro y que no observó en el lugar a otro vehículo involucrado.

Se informó el hecho al Ministerio Público Fiscal, desde donde Facundo Oribones dispuso que se llevara a cabo el dosaje sanguíneo y personal de Criminalística y decidió que los cuerpos, fueran llevados a la morgue del Hospital Regional de Comodoro.

