Murió Luis Brito, símbolo del cambio y crecimiento de Claromecó

17 septiembre, 2025 742

Este martes, en Mar del Plata, falleció a los 85 años el ex titular del Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, Roberto Luis Brito, en la gestión de Carlos Sánchez, cargo al que accedió en enero del 2013. Renunció en octubre de 2015, luego de permanecer casi tres años al frente del organismo.

Brito era Claromecó. Fue propietario del antiguo Balneario Samoa, hoy remodelado, y también tuvo inserción en distintas instituciones de la localidad costera, como el CROSETUR, destinado a impulsar la actividad turística en el distrito, el Instituto Browniano y el entonces Secundario ( hoy escuela secundaria 10), bregando por la construcción de su nuevo edificio, frente a la Plaza San Martin, hoy concretado.

En su juventud fue músico, seguramente quienes peinan canas recordarán su paso por Manhattan, la banda de jazz que se presentaba en el viejo Munich de los León en la primer cuadra de calle 9 de julio.

Un hábil formador de equipos de trabajo, que durante su mandato hizo muchos avances en su Claromecó. Cuestionado por algunos, muy apoyado por el resto, dejó su marca imborrable, como empresario, como funcionario y muy especialmente, como ser humano.

Vaya desde LU 24 este recuerdo, y las condolencias a sus tres hijos y toda su familia. En paz descanses, Luis.

