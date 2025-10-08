Murió Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol y Boca Juniors están de luto por el fallecimiento de su director técnico, quien ha muerto a los 69 años en un contexto de profunda preocupación por su salud. El entrenador, referente de la Copa Libertadores 2007, padecía una recaída en la enfermedad de base que minó su estado en las últimas semanas.

El entrenador falleció en su casa producto de un paro cardíaco. Lo hizo acompañado por su familia luego de varios días de una internación domiciliaria.

Las autoridades de Boca Juniors habían emitido un reciente comunicado informando que Russo se encontraba bajo «internación domiciliaria con pronóstico reservado«. Un doloroso final para un querido campeón.

