Murió Pedro Rocha, un ícono de Villa del Parque

28 septiembre, 2025 0

Este sábado se conoció la noticia del fallecimiento de Pedro Rocha , histórico dirigente del Club Villa del Parque.

Su desempeño fue constante en apoyo a las actividades del club de la calle Córdoba, e incluso se disputó una copa futbolística que lleva su nombre, para jugadores Sub-16, como reconocimiento a su labor de dirigente comprometido con la institución.

Rocha vivió algún tiempo en Claromecó, donde en su labor como comerciante, distribuía gas en garrafas, en calle 19 casi Costanera.

Foto: UCHV producciones

