Murió Tula, el histórico hincha que acompañó a la Selección Argentina más de la mitad de su vida

7 febrero, 2024

Esta tarde se confirmó el fallecimiento de Carlos Pascual, más conocido como Tula, icónico hincha de la Selección Argentina que acompañó con su bombo al equipo más de la mitad de su vida: 13 mundiales. A sus 83 años, murió tras una internación en el Sanatorio Mitre en la Ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba luchando contra una enfermedad terminal.

Conocido por algunos principalmente por su paso en el último mundial, Catar 2022, y su condecoración The Best a la mejor hinchada 2023 posteriormente, Carlos Pascual deja un legado en las hinchadas argentinas. No sólo por su aliento si no por la forma: estuvo presente en los últimos 13 mundiales que disputó la Selección Argentina. Con su corazón en Rosario Central, Tula erá recordado por todas las banderas del fútbol nacional.

La historia del primer bombo de la Selección Argentina

Apareció en el mundial de 1974 con un particular instrumento que llamó la atención de todo el mundo: Tula se auto percibía como “el primer bombo de la historia del mundo”. Con su mítico instrumento que lo acompañó los tres mundiales que Argentina se coronó campeón, comenzó cobrar fama en las canchas del fútbol argentino desde la década del 70.

Fue de público conocimiento su buena relación con Juan Domingo Perón, quien le regaló el instrumento con el que Tula alentó más de la mitad de su vida. Así comentó sus primeros años como hincha: “El primer bombo que entró en un campeonato mundial soy yo. Hice reportajes para todo el mundo, salí en todos los diarios más famosos del mundo. Después de cuatro años, en el 78, todo el mundo copió mi bombo, todo el mundo tocaba el bombo. Imaginate el orgullo para mí, pero el primer bombo de la historia del mundo soy yo”.

Ya en Rusia se lo vio deteriorado físicamente, aunque en Catar la situación empeoró: recorría las calles en silla de ruedas, con bastón y con un amigo -Yuri- que lo ayudaba a trasladarse y comunicarse en el día a día.

En la gala de The Best, donde recibió el premio a “Mejor Afición”, emocionó a todos con sus palabras: “Yo como hincha estoy muy contento, soy el primer bombo en la historia del fútbol. Desde ese día histórico estuve todos los mundiales, copas américas. La satisfacción que me dio la Argentina como hincha, no tiene precio”. (infocielo)

