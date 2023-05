Músculo Político: Massa reunido con poderosos empresarios y sindicalistas

9 mayo, 2023

Sergio Massa mostró músculo político junto a representantes de la CGT y poderosos empresarios. El ministro de Economía, Sergio Massa, llevó a cabo una relevante demostración de fuerza de cara a las elecciones, al reunirse esta tarde con un grupo de poderosos empresarios nacionales y referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), a quienes aseguró que “la Argentina necesita la construcción de consensos y mirada de largo plazo”.

El titular del Palacio de Hacienda celebró un almuerzo con representantes de Ciara, CAME, Aluar, Peugeot-Citroen y Cabrales, entre otros grandes grupos de empresarios, en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, “donde pude expresar mi visión sobre la situación del país y presentar las políticas que estamos llevando adelante para mejorar la Argentina”, contó.

Si bien fue el propio líder del Frente Renovador quien reiteradamente negó ser candidato a presidente del oficialismo, a pocas semanas del cierre de listas la posibilidad parece cada vez más latente, aun cuando la inflación no ceda y el mes de abril marcará una suba de precios mensual más cerca de los ocho puntos.

Al respecto, Sergio Massa les dejó a los empresarios su mensaje: “Yo les agradezco esta idea de que me tiré arriba de una bomba. Yo creo que cuando uno tiene responsabilidad pública y vocación de liderazgo, lo que hace es pararse frente a las situaciones más difíciles; lo hago yo en la actividad pública y lo hacen ustedes en la actividad empresarial o sindical”. La sartén caliente que tomó al hacerse cargo del Palacio de Hacienda tras la salida de Martín Guzmán y el breve paso de Silvina Batakis, fue reconocido por propios y extraños e incluso dirigentes de La Cámpora destacaron la relevancia de la tarea de Sergio Massa para el sostenimiento de la gobernabilidad.



De acuerdo a la versión del periodista Alejandro Bercovich, fue el dueño de Techint Paolo Rocca quien expresó en una reunión de la AEA de julio pasado que debían “hacer lo posible para que éstos lleguen, porque la oposición todavía no está lista para gobernar“.

La situación de internas cada vez más tensas en la coalición opositora no da muestras de haber modificado ese escenario, y es en este marco que Massa remarcó ante los empresarios la complejidad de la situación actual y sus logros como ministro.

“Apareció otro nuevo actor en la economía que es la sequía. Sobre 43 millones de toneladas que Argentina pensaba exportar este año, con toda la suerte del mundo va a terminar exportando 24. En términos de volúmenes de exportaciones, la caída es aprox. 17.5 billones, con su consecuente impacto en las reservas, en los derechos de exportación no percibidos por el Estado, y obviamente la sensación de que vuelve a aparecer la inestabilidad y nos obliga a nosotros a volver a tomar decisiones, en algún caso antipáticos, en otro audaces, en otro creativas, para tratar de compensar parte de los problemas que de alguna manera tenemos que enfrentar a lo largo de los próximos 7 u 8 meses”, afirmó.

“En ese sentido, esa enorme nube que algunos describen en términos de faltante de dólares, me parece que está sobre exagerada. Es cierto que tenemos un escenario desafiante para el segundo semestre, pero también es cierto que desde febrero hasta acá se hicieron cosas que achican ese eventual desequilibrio que puede representar la sequía”, valoró.

En esa línea, Sergio Massa remarcó que a partir de la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner el próximo 20 de junio, sólo en energía se ahorrarán 1.7 billones de pesos; a la vez que recordó el adelanto de las compras de GNL. “Fueron 32 barcos que se compraron al valor de la salida del gas del invierno europeo, con lo cual no pagamos precios spot en el mes de junio o julio. Para que ustedes tengan conciencia del impacto de eso, el Presupuesto Nacional preveía 3.8 billones de dólares en gasto de importación de energía para el invierno y finalmente el gasto del contrato que se licitó es de 1.9 billones”, marcó.

En relación al swap chino, el funcionario nacional dijo que “varios de los que están acá lo están empezando a usar para su comercio exterior. Del mes de abril al mes de agosto, hay 5 billones menos de pagos en dólares que se van a hacer a partir de la activación del swap en yuanes y, además, su posterior renovación a partir del mes de agosto que es lo acordado con el Banco Central Chino”.

Además, el ministro adelantó hacia el sector automotriz que “hay una tercera operación en marcha con otro tipo de moneda. No voy a traer detalles hasta que no lo tengamos cerrado, pero también de alguna manera despeja parte de la incertidumbre en materia de presión de reservas para lograr ese marco de estabilidad que necesitamos de cara al cierre del año.”

“Va a haber un nuevo jugador en la economía de escala de la Argentina en términos de peso del PBI, que es el sector energético en su conjunto, y un segundo jugador que guste o no guste, va a jugar un papel relevante, que es el sector minero. El tercer sector claramente es el sector agroindustrial. Si Argentina tiene niveles de producción altos en estos sectores, el proceso de acumulación de reservas, aún con los niveles de endeudamiento que tiene la Argentina, están claramente garantizados a lo largo de los próximos años”, aseguró.

Por último, Sergio Massa apeló a la responsabilidad de la dirigencia empresarial en el devenir de la Argentina, y manifestó: “Si no entendemos que más allá de la pelea de los dirigentes políticos, económicos, sociales, empresarios y sindicales a la hora del debate público, en algunos temas tenemos que elegir un recorrido de desarrollo para los próximos 10 o 20 años, nos vamos a caer de la posibilidad de ser jugadores globales”.

“Aparece obviamente la incertidumbre que puede generar el enojo contra la clase política que puede representar algún candidato. Mi pregunta es, ¿no será el tiempo también de que todos los actores políticos nos preguntemos qué hicimos mal para que emerja alguien de esas características? Y cuando digo actores, no digo actores de la dirigencia político partidaria digo actores empresarios, digo actores sociales”, añadió. Y cerró: “No son extraterrestres que llegan a la Argentina y se sientan en los partidos políticos, son dirigentes que emergen de cada una de nuestras comunidades, ciudades, provincias, estados y en todo caso si no tenemos la dirigencia que queremos es porque aquellos que creen que tienen más capacidad de ocupar ese lugar, no ocupan ese lugar, no pelean por ese lugar y lo terminan ocupando otros con menos capacidades. Eso inexorablemente obliga a pensar que para cambiar las cosas hay que participar.”

Entre los asistentes, estuvieron: Luis Scasso, Director de OEI Argentina; José Urtubey, Director de Celulosa Argentina; Héctor Daer, Secretario General CGT; Gerardo Martínez, Secretario General de UOCRA; Rodrigo Pérez Graziano, Presidente de PSA GROUPE – Peugeot-Citroen Argentina; Gustavo Idigoras, Presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA/CEC); Alfredo Paseyro, Director Ejecutivo Asociación Semilleros Argentinos; Fabián Xavier Castillo, Presidente FECOBA Vicepresidente CAME; Alejandro Simón, CEO de Sancor Seguros; Marcelo Figueiras, Presidente de Laboratorios Richmond; Pablo Peralta, Vicepresidente BST/ ORIGENES; Martin Cabrales, Vicepresidente Cabrales S.A.; Manuel Santos de Uribelarrea, Co-Fundador y Presidente de MSU Energy S.A; Gastón García de la Mata, Socio Gerente de Sistemas HGC SRL y Tecno Confor SRL; Pablo Cattoni, Director Asuntos Publicos Cono Sur de Sanofi; Sabrina Oniszczuk, Coordinadora de Relaciones Institucionales CASAFE; Gustavo Elías, Presidente de la Unión Industrial Bahía Blanca. (infocielo.com)

Volver