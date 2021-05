Museo José A. Mulazzi: nuevas muestras durante mayo

El viernes 7 de mayo se inaugurarán tres nuevas muestras en el Museo Municipal José A. Mulazzi. En la Sala Jaka se presentará José Araolaza con su exposición de esculturas “Reunión Lítica”; en la Sala Biblioteca continúa el Ciclo de Muestras “Fotó[email protected]” con la presentación en esta oportunidad de Marcos Cousseau, y en la Sala Mayor quedará inaugurada la muestra del XIII Salón Nacional de Dibujo y Pintura “Profesor José Rodrigo”. Las inauguraciones se realizarán mediante transmisión en vivo de Instagram desde la cuenta del Museo @museomulazzi.

Sala Mayor – XIII Salón Nacional de Dibujo y Pintura “Prof. José Rodrigo”

Luego del juzgamiento por parte de Cristina Elorriaga, Gabriel Álvarez y Silvio Oliva Dris, se hará entrega de los correspondientes premios a los elegidos como primer y segundo premio de dibujo y de pintura, y a la mejor obra tresarroyense. Asimismo se presentarán las obras que recibieron menciones y todas ellas quedarán exhibidas junto al resto de las seleccionadas por todo el mes de mayo.

Sala Jaka – Reunión lítica. José Araolaza

Consiste en una exposición de esculturas donde el material se convierte en punto de partida de diferentes significaciones visuales simbólicas; podríamos observar tres ejes principales: la violencia, el mito, el signo. Los mismos no se circunscriben a íconos o estereotipos sino por el contrario se construye un relato que interpela la polisemia de las obras. Me interesa la creación de imágenes visualmente poéticas que surjan de la interacción de las formas con el espacio y la materia en un juego dinámico. Para materializar dicho concepto se presentan tallas realizadas en piedra (dolomita, granito, travertino, basalto) con inclusión de vaciado en resina poliéster transparente.

Sala Biblioteca – Fotó[email protected] @marcos.cousseau

Podríamos decir que la luz le da vida a todo, que hace que las cosas aparezcan y desaparezcan. El día y la noche, como la fotografía, son una cuestión de luz. Con el tiempo descubrí que hay momentos muy breves del día, que por cuestiones físicas de la luz, son excepcionales. Cuando paseo a mi perro acostumbro a pasar por los mismos sitios en distintos momentos del día, un poco por casualidad y un poco a propósito. La cosa es que veo los mismos lugares cambiar permanentemente, sólo por la luz que los hace visibles. Me gusta mirar el momento de transición entre la luz que nos da el cielo y la que pone la gente. Ese momento donde todo es luz pero aún no está claro si es de día, pero de algo estamos seguros: viene la noche. Esta oscuridad luminosa me hace sentir que todo se vuelve uno, que el cielo y la civilización se mezclan y que por un corto periodo de tiempo no es de noche ni de día y ya nada importa.

Las muestras antes mencionadas, así como también las muestras permanentes de arqueología e historia, se pueden visitar en el horario del Museo Municipal José A. Mulazzi, de lunes a viernes de 7 a 20hs y los sábados de 16 a 20hs.

