Museo Mulazzi: Café literario “Historias que cruzan el mar”
El Museo Municipal José A. Mulazzi invita al público al Café Literario “Historias que cruzan el mar”, este viernes 10 de abril de 18.30 a 20.00 horas en la Sala I. Jaka. La propuesta dirigida a jóvenes y adultos, a cargo de la Compañía de narración oral “Al Sol como la Cigarra”, tendrá como eje realizar un recorrido por algunos cuentos de inmigrantes, disfrutar de un café y delicias de otros países para “retornar por un momento, a nuestras raíces”, señalan las integrantes de la compañía.
Los interesados pueden adquirir sus entradas anticipadas a $8.000 al WhatsApp 2983 – 401490 o en puerta (minutos antes de comenzar la actividad) a $10.000.