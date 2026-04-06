Museo Mulazzi: Café literario “Historias que cruzan el mar”

6 abril, 2026 0

El Museo Municipal José A. Mulazzi invita al público al Café Literario “Historias que cruzan el mar”, este viernes 10 de abril de 18.30 a 20.00 horas en la Sala I. Jaka. La propuesta dirigida a jóvenes y adultos, a cargo de la Compañía de narración oral “Al Sol como la Cigarra”, tendrá como eje realizar un recorrido por algunos cuentos de inmigrantes, disfrutar de un café y delicias de otros países para “retornar por un momento, a nuestras raíces”, señalan las integrantes de la compañía.

Los interesados pueden adquirir sus entradas anticipadas a $8.000 al WhatsApp 2983 – 401490 o en puerta (minutos antes de comenzar la actividad) a $10.000.

Volver