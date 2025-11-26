Museo Mulazzi: Continúa en exposición la muestra “Renacer del acero” del escultor local, Emiliano Juárez

El Museo Municipal José A. Mulazzi, invita al público a visitar y recorrer la muestra “Renacer del acero. Arte que nace del olvido”, del artista y escultor local Emiliano Juárez, expuesta en la Sala Jaka de dicho espacio.

Las esculturas son creadas con metal recuperado, en donde la crudeza de la chatarra encuentra elegancia y equilibrio.

Cabe destacar que la exposición estará disponible hasta el viernes 12 de diciembre, con entrada libre y gratuita; de lunes a viernes de 7 a 14 horas (por la tarde, horarios a consultar en el museo).



