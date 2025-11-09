Museo Mulazzi: exitosa apertura de la Fotogalería “Argentinos 1995-2025” de Maxi Vernazza

En el Museo Municipal José A. Mulazzi, dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y DD. HH, se llevó a cabo con éxito la apertura de la Fotogalería “Argentinos 1995-2025” del reconocido fotógrafo Maximiliano Vernazza.

Por primera vez en Tres Arroyos, el “fotógrafo de los famosos” – como así lo conocen – presentó una selección de imágenes que forman parte de una trayectoria de más de 30 años.

Personalidades del espectáculo nacional, política, deportes, cultura, entre otros como Maradona, Messi, expresidentes, Moria Casán, Pappo, son algunos de los retratos únicos que el público pudo observar.

Asimismo, Vernazza ofreció a los presentes, una visita guiada dirigida a fotógrafos profesionales, amateurs, estudiantes, aficionados, foto reporteros, periodistas, etc. en donde explicó cada una de las imágenes de la muestra; técnicas, metodología creativa, la importancia del tiempo y la intuición para captar momentos únicos.

