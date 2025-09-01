Museo Mulazzi: ganadores y menciones especiales del concurso de pintura “EL Arte de Nuestra Industria”

El Museo Municipal José A. Mulazzi, la Dirección de Cultura, Educación y DD. HH, y la empresa Trafer S. A, anuncian los ganadores y menciones especiales de la 1° edición del Concurso “El Arte de nuestra industria”.

Primer premio: Amir Naim Asselbon (Luján, pcia. Buenos Aires). “Origen y futuro en Tres Arroyos”. Técnica: Mixta, pinturas acrílicas y lápices sobre bastidor de tela canvas.

Segundo premio: Juan Urquiaga (Tres Arroyos, pcia. Buenos Aires). “Con otra luz”. Técnica: acrílicos sobre tabla.

Tercer premio: Stella Maris Franco de Hernández (Tres Arroyos, pcia. Buenos Aires). “S/T”. Técnica: acrílico.

Menciones especiales

Primera mención: Valeria Ebbens (Tres Arroyos, pcia Buenos Aires). “Custodio del grano”. Técnica: óleo sobre lienzo.

Segunda mención: María Fernanda Furguelle (Cnel. Dorrego, pcia Buenos Aires). “Los silos del tiempo”. Técnica: pintura cromoactiva en función del clima (exploración y desarrollo propio). Tinta, acrílico y barniz sobre bastidor de madera texturado con papel de seda.

Tercera mención: Carolina Palacios (Bahía Blanca, pcia Buenos Aires). “Silos en color”. Técnica: acrílico sobre tela.

Cuarta mención: Lucrecia Inés Tomé (Tandil, pcia Buenos Aires). “Energía primaria”. Técnica: mixta.

Los organizadores agradecen y felicitan a cada uno de los artistas que participaron en este concurso, e invitan a la entrega de premios que se llevará a cabo este viernes 5/9 a las 19 horas en la Sala Mayor del Museo.

