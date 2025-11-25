Museo Mulazzi: presentan el Libro “Cuando el diagnóstico toca a tu puerta” de Eliana Gonard

25 noviembre, 2025 0

El Museo Municipal José A. Mulazzi invita al público a la presentación del libro “Cuando el diagnóstico toca a tu puerta” de la autora Eliana Gonard, la cual, se realizará este viernes a las 19.30 horas en la Sala Mayor de dicho espacio, con entrada libre y gratuita.

La propuesta, declarada de Interés Municipal, hará hincapié en la profunda sensibilidad y autenticidad del proceso de enfermedad de su madre, entrelazando su vivencia como hija con su experiencia como psicóloga. “Este libro es un viaje emocional por la llegada de un diagnóstico, el impacto en la familia y el recorrido del duelo, escrito desde el amor, el dolor y la esperanza”, señala Gonard.

“Cuando el diagnóstico…” es una narrativa cercana; ofrece herramientas de contención y reflexión para quienes transitan situaciones similares, cuestionando la burocracia médica, resaltando la importancia de la red afectiva y mostrando cómo la escritura puede convertirse en un canal de resiliencia, obra que conmueve orienta y abraza.

