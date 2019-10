“Musimundo no paga”, el reclamo de ex empleados de la firma

Un “grupo de personas que hemos quedado desempleados de la empresa Musimundo CARSA, sucursal de Tres Arroyos” envió una nota a LU 24 para hacer público que no cobra lo adeudado.

Aseguran que “estamos en una situación desesperante y queremos respuestas”. “Nos echaron sin un peso y nadie se hace cargo”, agregan.



El comunicado, bajo el título “Musimundo no paga”, es el siguiente:

A quien corresponda:

Somos un grupo de personas que hemos quedado desempleados de la empresa MUSIMUNDO CARSA, sucursal de Tres Arroyos el día 17 de septiembre.

Sin aviso, sin muchas explicaciones, vinieron, cerraron la sucursal y dejaron muchas familias sin ningún sustento.

Tuvimos mucha paciencia y nos hemos comportado demasiado bien, viendo a otras sucursales que han acampado e iniciado demandas judiciales.

Ya que no tuvimos ninguna respuesta de dicha empresa por ningún medio, iniciaremos intimaciones para que de alguna forma esta se comunique con nosotros y nos paguen el sueldo adeudado, liquidación e indemnización.

Estamos en una situación desesperante y queremos respuestas.

Queremos trabajo.

Nos echaron sin un peso y nadie se hace cargo.

Los medios nacionales como están patrocinados por una parte de la empresa parecen que están ciegos y sordos de la situación de más de 200 familias.

Queremos lo que es nuestro, nosotros cumplimos.

Corresponde que ellos también cumplan”.

Firman: ex empleados Musimundo Tres Arroyos.