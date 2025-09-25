Mustad: Cuarto intermedio hasta el lunes en el Ministerio de Trabajo

Se realizó este jueves la audiencia prevista entre representantes de la UOM y los abogados de la empresa Mustad en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, en la que los letrados solicitaron un cuarto intermedio hasta el lunes 29 a las 10:00 para dar continuidad a la misma, alegando que no cuentan con toda la documentación exigida por el gremio.

De fuentes confiables, LU 24 pudo averiguar que el martes se haría efectivo el pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos.

