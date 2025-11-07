Muy buen remate de Arzoz y Cía. en la rural de Tres Arroyos

Se realizó en la Feria de la sociedad Rural de Tres Arroyos el remate mensual de la Firma Arzoz y Cía. en común con sucesores de Brivio y Cía.

Como es habitual, una importante cantidad de oferentes de distintos puntos de la provincia y compradores autorizados de La Pampa permitieron que se efectuaran con agilidad las ventas y con muy buenas ofertas.

Salieron a la venta 458 cabezas entre Gordos, invernada y Cria en los primeros lotes el promedios fue de 3350 pesos el kilo, cifra elocuente que la hacienda presentada es muy buena.



