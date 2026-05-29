Muy cerca de dar un paso fuerte para entregar las 120 viviendas. Hay 2000 calificados

29 mayo, 2026 2.322

Desde hace algunos años, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires está construyendo 120 unidades en Tres Arroyos en predios ubicados en la prolongación de la avenida Güemes.

Solo falta un empujón para terminarlas con todos sus servicios complementarios. El aporte dinerario es bajo, teniendo en cuenta lo ya ejecutado.

El Instituto inscribió a varios miles de interesados, lo que permitió calificar a unos 2.000.

Entre todos ellos se hará el sorteo para adjudicar.

Falta un aporte dinerario que no es alto, por lo que se estima que se avanzaría notablemente en los próximos meses.

Tres Arroyos reclama sus necesidades habitacionales y la cantidad de aspirantes inscriptos y preseleccionados marca la pauta. La información no surgió de organismos oficiales, pero de fuentes irreprochables.

Volver