Muy cerca de mudarse, la Escuela 5 trabaja hoy con tres cursos con presencialidad completa

26 marzo, 2021 Leido: 1

Muy cerca de mudarse a su remodelado edificio, tras el incendio que sufriera, la Escuela Nº5 está funcionando en el ex Colegio Manuel Belgrano. Según explicó la directora, Raquel Gándara, “tres años cursan la presencialidad completa, de lunes a viernes todas las semanas, que son primero, segundo y sexto –priorizamos esos tres por el comienzo y la finalización del nivel-.

Con esos tres casos no hacemos burbujas, la matrícula nos permite que vengan todo el tiempo porque el promedio es de 15 a 17 alumnos y los salones son amplios. En los casos de tercero, cuarto y quinto fue necesario armar burbujas, y la presencia es alternada por semanas. Lo que suponemos es que una vez que se concrete la mudanza al edificio, podremos garantizar la presencialidad completa a todos los cursos”.

“Los chicos se adaptaron rápidamente; en realidad son los que primero se adaptan a los protocolos. Si bien en los recreos por allí es necesario recordarles que no se conviden o se presten cosas, porque lo cierto es que se olvidan y no lo hacen por transgredir, enseguida cumplen con las disposiciones”, destacó la docente.

En tanto, por razones de distancia y después del incendio, la matrícula del establecimiento decayó. Respecto de la obra, Gándara indicó que “ya estaría finalizada, pero se está esperando que llegue el mobiliario que se compró para equipar la escuela, tanto desde la Provincia como desde el Consejo Escolar”. La mudanza y el recomienzo de clases en la sede renovada se concretaría en abril.

Mientras tanto, y para garantizar lo que tiene que ver con el Servicio Alimentario Escolar, se siguen repartiendo los bolsones de alimentos, con una demanda que creció cuando comenzó la pandemia. “Muchas familias que lo solicitaron en aquel momento, sobre todo por razones laborales que aún no han podido regularizar, lo siguen necesitando”, admitió la directora.

Volver