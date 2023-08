Muzza presenta su primer disco “El funeral del miedo”

26 agosto, 2023

“Es un proyecto que llevo elaborando hace dos años y viajando a Buenos Aires para grabar y recién ahora lo estoy concretando, para mi cumpleaños que es el miércoles, llegamos justo para la fecha”, dijo el artista Santiago Morán, “Muzza” a LU 24.

“Es resumir el camino de estos siete años”

Van a ser diez temas y se llama “El funeral del miedo”. Me surgió hace dos años; yo era una persona muy tímida, y cuando me fui a Buenos Aires a estudiar y trabajar me pudrí de estar con miedo y ansiedad; básicamente empecé con una transformación para cambiar esa parte de mí porque con miedo no vivís, te frena y como que a los 20 empecé a hablar con mucha gente me aburrí de ser una persona tímida y decidí cambiar esa parte de mi porque estaba limitado en lo que podía hacer, y este disco es resumir el camino de estos siete años , yo hablo mucho de mí pero quiero motivar con mis letras, y que otro pueda hacer lo mismo, es quizás una guía de cómo llegar a matar el miedo”.

El lanzamiento será por Spotify el 30 de agosto, y el 31, en el Cine Tortoni haremos la escucha oficial a las 20:00 con entrada gratuita para quien quiera ir”, aseguró y dijo que “siempre estoy pensando en algo y antes de terminarlo estaba pensando en el próximo y hay detalles que dejan ver cómo será el próximo”.

“Me dedico mucho en hacer contenido en redes, y voy a trabajar para difundir el disco en las redes”, relató, y recordó la presentación de “Más que ayer”, el video que se gestó con Gake, con Rocío y con Pedro”.

“En Tres Arroyos es complicado y siempre siento que acá no hay esperanzas, la gente no cree que podamos hacer algo acá, pero se puede, yo hice el video del auto en “Más que ayer” y llamó la atención, pero lo hago en Buenos Aires y pasa desapercibido”, argumentó.

“Siempre tengo el pensamiento en la cabeza: no solamente quiero que pasen las cosas también no solo para que me vaya bien a mí sino que quiero mover un poco acá, o sea que la gente y que empiecen a confiar que se puede y empiecen a hacerlo ellos también para que vean es así, alguien lo tiene que hacer para que los demás crean que se puede hacer porque si no nadie les va a creer: es así de sencillo, busco que suceda para que les suceda también más adelante”, concluyó Muzza.

El rap y las batallas

“Estoy metido en la movida del trap y hip hop y empecé con las batallas en 2010 y luego en 2017 empezaron a emerger un montón de artistas y como luego decayó un poco empecé a subir todo lo de la música; soy una persona muy competitiva, y en las batallas si puedo ganarte te gano, porque tengo velocidad en el pensamiento; estamos volviendo a empezar a retomar la presencia en la plaza, somos bastantes”, sostuvo.

“Las batallas de rap se dan cuando sin temática ni nada se pone un instrumental de fondo y se da un contrapunto, es exactamente igual a los payadores; no hay límites establecidos, pero siempre se intenta mantener un respeto: siempre hay un jurado que vota la réplica, y se decide en otra ronda”.

