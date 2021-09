Nacho Uribe: “Avila es un candidatazo, incluso para intendente, pero no es justo que Rossi vaya quinto”

27 septiembre, 2021

El exconcejal y dirigente radical Héctor “Nacho” Uribe aseguró hoy que fue un buen empujón para el radicalismo de Tres Arroyos el resultado del 12 de septiembre, y consideró que Carlos Avila “es un candidatazo, y sin ninguna duda fue él el gran atractivo de la lista radical. Me animaría a decir que además es el futuro candidato a intendente. Lo que sin duda es mérito del presidente del Comité, Gonzalo Cabrera, que fue quien se jugó y consiguió que Avila encabece la lista, lo que sin duda dio un impulso muy bueno al radicalismo”.

“La experiencia de gestión del exdelegado en Claromecó es pública y notoria, por eso me da la impresión de que es un hombre con una fuerte impronta para la tarea ejecutiva, y no vendrá mal en el Concejo tener una persona así, que a su vez experimente cómo se trabaja en un cuerpo colegiado donde los que deciden son 18”, consideró Uribe.

El dirigente radical también consideró un muy buen candidato a Agustín “Yaya” Rossi, y lamentó “que vaya en el quinto lugar. Una distribución con el sistema d’Hont hubiera sido más justa, porque si el segundo en la interna va en el quinto lugar, y se disputan 9 bancas, sería excepcional que la lista de Juntos sacara los votos suficientes como para que ingresen cinco concejales. Las otras listas son competitivas, no son de relleno. Va a ser una elección pareja. Pero si hay una alianza que se llama Juntos, la lista tendría que integrarse de una manera más justa”, concluyó.

