Nacho Uribe confía en el rol del radicalismo en un complejo escenario político

13 septiembre, 2022 Leido: 18

De amplio recorrido como militante en la UCR, el dirigente Héctor Uribe expresó hoy su confianza en que el radicalismo logrará, en una compleja situación política que vive la Argentina -con “una grieta más profunda que nunca”- superar la “feria de vanidades que atraviesa a la política en forma transversal, ya que dentro de todo el espectro político es el partido mejor organizado, y funciona”. En ese marco, fue crítico con el radicalismo de Tres Arroyos, al advertir que “le falta más actividad presencial, encuentros; son importantes las redes sociales pero no todo pasa por ahí, para construir hace falta encontrarse”.

“La función de la política debe ser aislar a los extremos, y no vemos que eso se esté cumpliendo. Nuestra cultura política ha caído de manera estrepitosa en la consideración de la ciudadanía, y por eso cualquiera que aparezca diciendo que con esto no tiene nada que ver, tiene un crédito a favor. Pero tenemos que hacernos cargo de que los políticos no salen de un repollo; antes sabíamos quiénes eran y cómo vivían, ahora vemos que se han distanciado de manera notable de la ciudadanía, con excepciones cuyo predicamento no tiene espacio en los medios de comunicación, y dentro de ese espacio está el radicalismo”, sostuvo Uribe.

Respecto del futuro de la alianza Juntos, Uribe advirtió que “cuando se reúna la Convención Nacional del radicalismo se va a clarificar, porque sin duda desde allí partirá una directriz tanto para el futuro del radicalismo como actor principal de esa alianza, que nunca funcionó como coalición. Entiendo que la coalición tiene futuro si se dejan de lado algunas pretensiones personales. El escenario actual es diferente porque estamos viendo una feria de vanidades, femeninas y masculinas, y si queremos construir una democracia participativa, solidaria, integradora y que además permita trabajar por un proyecto de Nación, hay que corregir eso. Apuntar a una dirección, a un futuro, que quizá sea poco probable de armar para las próximas elecciones, pero nunca es tarde para empezar”, concluyó.

