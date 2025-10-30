“Nacho” Uribe, el concejal más joven electo en el ´83

30 octubre, 2025 0

El Dr. Héctor Daniel Uribe, “Nacho” fue electo concejal el 30 de octubre de 1983, y también reflexionó sobre la vuelta a la Democracia.

“Cuando me eligieron tenía 29 años”, dijo en diálogo con LU 24 y afirmó, dando un contexto nacional, que “fue una emoción muy grande, yo estaba estudiando en La Plata y agarré parte del gobierno justicialista del ´73, luego la dictadura y cuando me recibí volví a Tres Arroyos”, dijo.

Como decíamos en la campaña “más que una salida a la electoral era una entrada a la vida” y así fue porque se terminó la violencia en la Argentina, y a poco de asumir firmó dos decretos, el 157 y el 158 donde mandó a enjuiciar a las juntas militares y a los cabecillas de las organizaciones terroristas y gracias a ello se consolido la paz en Argentina, lo que no es poca cosa, para quienes vivimos esa época”.

“No puedo estar más que agradecido y por otro lado porque mi partido había ganado las elecciones en una elección limpia”, explicó.

“Elegí ser radical porque la UCR encarna en la historia argentina la lucha de los sectores populares contra el poder político y económico dominante, no olvidarse que la Unión Cívica pacta con el régimen, Alem no pacta con ello y crea la Unión Civica Radical, hubo combates y lucha armada y la abstención del voto hasta que no se pacificara, luego se crea la Ley Sáenz Peña y después permite a la UCR llegar al gobierno, no es poca cosa porque le ha dado cinco presidentes a la República: Marcelo T. de Alvear, Yrigoyen, Frondizi, don Arturo Illia y Raúl Alfonsín, todos con una impronta ética en el manejo de la cosa pública y además de tener una concepción que cuando se accede al poder es para servir a los demás y no para servirse del poder, con comportamiento ético y humano, porque hoy no existe eso”, sostuvo.

“Mi debut fue con mucha expectativa porque el 30 de octubre estábamos todos en la gatera cuando se hizo la elección y cuando se ganó nos dio un bloque de 10 concejales y al justicialismo los 8 restantes, pero teníamos una buena convivencia, ya que nunca mezclamos la cuestión personal con las diferencias políticas que nos permitía tener un dialogo fluido también con el Departamento Ejecutivo con Cocorolo Foulkes que era un hombre difícil de arrear”, recordó.

“Hubo cuestiones de la política de la Provincia y de la Nación, que se debatían además de las cuestiones locales, para mí fue muy positiva, tengo un muy buen recuerdo del Concejo Deliberante y de mi militancia en el Comité”, finalizó.

Volver