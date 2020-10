Nació un bebé “mayolero” el día del aniversario del pueblo

2 octubre, 2020 Leido: 195

Martín Goicochea, oriundo y residente de San Mayol, no deja de estar sorprendido por lo acontecido. Ni en los mejores planes estaba la posibilidad de que sucediera que su primer hijo naciera un 1° de octubre, día del aniversario de la localidad de la que tan fanático es. “El orgullo y la felicidad que tenemos es increíble”, dijo esta mañana a LU 24.

Comentó que el bebé pesó 3.025 kilogramos y que nació ayer a las 20.40 horas. “Se llama Juan Cruz y es bien mayolero. Nació el día de aniversario del pueblo. Era una loca y vaga posibilidad de que sucediera. Los que me conocen saben de mi fanatismo por este lugar. Yo nací, me crié, me fui a estudiar y volví. Después me casé y tuve un hijo el dia de su aniversario. El orgullo y la felicidad que tenemos es increíble”, sostuvo.

Martín comentó que su mujer es oriunda de Buenos Aires, “nos conocimos por un familiar y se vino a vivir conmigo acá. Ella canta, no se le dio allá y hoy estamos acá felizmente casados y con una criatura. Además es peluquera”, mencionó.

