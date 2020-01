Nadador desaparecido: Kayakista tresarroyense sostiene que se desorientó en el mar

Antonio Fiadoni, quien se integró como como kayakista en la prueba Rio Mar en la cual desapareció el nadador Ezequiel Bermejo, en una extensa charla con LU 24 analizó la prueba y dijo que “es muy exigente, una de las pruebas de aguas abiertas más importantes que hay, y creo que necesita una preparación muy adecuada, es una competencia en la que hay que entrenar unos diez o doce mil metros por semana”.

“Hay que hacer una dieta importante e ir siempre apoyado por un kayakista, y creo que salieron un montón de cosas mal; la temperatura en Necochea es normalmente baja, y creo que había unos cinco grados menos”, afirmó.

Luego de analizar las diferentes circunstancias climáticas que rodearon a la prueba, manifestó que “fuimos río abajo muy bien, mi nadador tardó una hora y cuarto en hacer 7 km., y cuando pasamos la escollera nos encontramos con una pared de olas, de tres o cuatro metros, no eran olas que rompen, las pasamos y empezamos a remar para el lado de Necochea, había olas cortas que venían de todos lados, y eso complica al nadador de aguas abiertas”.

“Esta vez la pasamos mucho peor los kayakistas que los nadadores”- dijo – “estuve cuarenta minutos remando en medio del mar, cuando dejaba de hacerlo me iba para el lado de Quequén y para adentro y Prefectura en determinado momento decide levantar a los kayaks, y los nadadores estaban “desparramados”; yo pedí asistencia dos veces, y me dijeron que estaban sacando kayakistas con principios de hipotermia y muy asustados, y entonces levantaban a los mismos en la moto de agua y en la segunda vez que pedí asistencia vino una lancha particular ayudando a la organización y me aconseja acercarme al guardacostas que estaba a tres mil metros, por lo que me acercaron y cuando llego la gente de Prefectura en el barco había treinta o cuarenta personas envueltas en una manta térmica. Estaban con hipotermia”.

“En mi humilde opinión el único error de la organización fue hacer nadar para el lado de Necochea, en vez de ir para el lado de Quequén, ya que el viento estaba para ese lado”, sostuvo.

“Cuando nos estábamos por ir de la playa hablamos con la gente de la organización porque habíamos perdido el kayak y desde Prefectura nos dijeron que faltaba un nadador”, manifestó.

“Lo más probable es que se haya desorientado por el frío, lamentablemente el kayakistas de él rompió el remo a mil metros de la costa, y creo que Ezequiel no tenía demasiada experiencia en nadar en estas aguas, Necochea es complicado, justo había un canal ahí, y puede haber agarrado para otro lado, con esas hondonadas al final del recorrido no tenés tanta fuerza para levantar el cuello, acá no se veía nada, apenas se veía el horizonte. Yo no sé qué pasó que el mar no lo saca todavía”, opinó.

