Nancy Knudsen fue reelecta como Presidenta de la Rueda Interna del Rotary

28 junio, 2021

Hace unos días, Rotary Club Tres Arroyos, junto a su Rueda Interna, llevó a cabo el cambio de autoridades. La reunión se realizó mediante la plataforma Zoom con muy buena concurrencia, sumada a las comisiones entrantes y salientes que de forma presencial, en la sede de la institución realizaron el histórico cambio de pines y se hicieron las presentaciones de gestión del último año rotario. Nancy Knudsen, resultó ser reelecta como la presidenta de la Rueda Interna, y comentó los detalles de éste acontecimiento.

“Estoy muy contenta en el cargo, tengo muy buenas compañeras, y hemos trabajado en lo que se pudo durante el año que pasó” sostuvo Nancy en primer lugar, quien es acompañada en la Rueda por Silvia Diez como secretaria y Marta Díaz como tesorera.

La comisión entrante del Rotary Club está conformada por José Luis Conti como presidente, Tesorera resultó designada Mariana Tempone, y como Secretaria, Karina Bon.

Con respecto a las actividades proyectadas por parte de la Rueda Interna, su presidenta, aseguró en LU24 que “tenemos varias cosas planeadas, pero no sabemos hasta dónde se puede hacer, no nos animamos a mucho para no correr riesgos” pero advirtió que “para el 9 de julio seguro haremos algo”.

