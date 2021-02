Natalí Galván, guardavidas de Reta: “hacemos mucho trabajo de prevención”

27 febrero, 2021

Natalí Galván, una de las seis mujeres que integran el cuerpo de Guardavidas de Reta, dijo por LU 24 que están abocados a realizar “mucho trabajo de prevención”.



“Mi papá también es guardavidas, tenemos una relación muy linda con el mar, siempre quise serlo, me recibí de psicopedagoga y al año siguiente hice el curso. Es algo que estaba en mi esencia”, contó.

Agregó que “todo empezó como un juego y terminé trabajando de esto. Papá está orgulloso supongo, somos cuatro hermanos, tres varones y yo, la única que ha seguido con el legado”.

Sobre la labor que desarrolla, señaló que “no es solo ir a un rescate, tiene que ver también con poder dialogar con el turista, darle información, estar atentos cuando hay algún tipo de animal, como pingüinos que salen del mar a morir o a descansar, cuidar la playa, ser amables, respetuosos, es una función integral”.

“El trabajo que hacemos es mucho de prevención, siempre mi papá me decía que no es mejor guardavidas el que más rescates hace sino el que más previene, y es totalmente cierto. El estar en el agua con continua prevención, explicarle al turista dónde hay un canal, dónde si se puede meter y dónde no, hace que uno no tenga que después pasar por episodios quizás un poco trágicos, que es cuando la persona no puede volver y tenemos que ir a rescatarla”, explicó.

Además, afirmó que “son playas peligrosas y tenemos que estar realmente al cuidado”.

“Yo hice mis guardias en Mar del Plata, en enero y febrero, antes de recibirme, y es muy distinto el mar y la gente. Acá tenés que tener mucho cuidado, hay más espacio en la playa para el turista pero el mar tiene sus peligros”, sostuvo.

