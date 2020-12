Natalia Barneche y su experiencia en el amplio campo de acción de la Criminalística

22 diciembre, 2020

La criminalística tiene un amplio campo de acción no sólo en la investigación de ilícitos sino también en la accidentología, la determinación del perfil psicológico de un presunto suicida, entre otros interesantes aspectos de una ciencia apasionante. La licenciada en Criminalística Natalia Barneche, diplomada en balística, en antropología forense, en análisis reconstructivo de rastros de sangre y en investigación de abusos, dialogó hoy con LU 24 y aseguró que como perito de parte puede intervenir no sólo en causas judiciales recientes o en trámite, sino también en aquellas que, a partir de la búsqueda de nuevos elementos probatorios, se pueden reabrir para encontrar las respuestas que no se hallaron en su momento.

“Siempre me gustó la investigación, y la criminalística ofrece una rama muy amplia de intervención, desde la balística hasta la toxicología, papiloscopía, muchos ámbitos en los cuales trabajar a partir de huellas, indicios que surgen en el lugar donde ocurre un hecho. Los licenciados en Criminalística trabajamos en conjunto con otros profesionales, como abogados penalistas, psicólogos, entre otros. Y es importante que la gente sepa que una causa se puede reabrir, aunque haya pasado el tiempo, si se reúnen nuevos elementos de prueba para presentar, en mi caso siempre como perito de parte. Siempre se puede volver a investigar un caso”, consideró.

En accidentología, el conocimiento del terreno a través de la planimetría, las condiciones climáticas, la mecánica misma del hecho también son aportes importantes que se pueden efectuar desde la pericia para esclarecer qué sucedió. En este campo está trabajando actualmente Natalia, con la pericia de un caso ocurrido en Bahía Blanca en el año 2019.

“Para todos los casos es fundamental seguir un protocolo, que apunta entre otras cosas a proteger el lugar de los hechos de una posible contaminación, organizando el acceso o no a través de la fijación de distintos perímetros e incluso la protección personal del perito con cofias, mamelucos y calzado cubierto. Recientemente yo participé en un seminario, como disertante, en el Instituto Regional del Sur, donde a través de un simulacro expuse lo que sería la actualización del lugar del hecho”, contó.

Quienes estén interesados en contactarse con la licenciada Barneche pueden comunicarse con su mail a [email protected]

