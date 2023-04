Natalia Ramos: Quedé muy conforme con este jurado aunque no se haya podido resolver la votación

22 abril, 2023

El último juicio por jurados realizado en nuestra ciudad deberá volver a realizarse por una cuestión técnica en la votación, ya que el resultado fue 9-3 y la Ley establece para este caso un nuevo juicio con otros jurados.

La doctora Natalia Ramos, titular de la UFIJ N°6, con respecto al juicio en un caso de delitos de índole sexual agravado por el vínculo, dijo: “personalmente no he participado en un juicio por jurados con un veredicto estancando, sé que en jurisdicción de Bahía Blanca hubo dos casos. La Ley de juicios por jurados determina que para condenar o absolver se necesitan determinada cantidad de votos, en este caso se dio una de las excepciones donde se aplica que con una votación de 9/3 deberá realizarse nuevamente el juicio con otros jurados ya que se declara estancado. Tuvimos cuatro jornadas extensas, en lo personal tengo mucha conformidad con este jurado que estuvo acompañando el proceso con mucho compromiso, pero no se pudo resolver la votación”.

