Natalia Rusconi: la búsqueda de sus orígenes contada en un cortometraje en la campaña #YoSoy

Natalia Rusconi, se crió en Tres Arroyos con su familia adoptiva, y por medio de la campaña #YoSoy compartió su historia para formar parte de las piezas audiovisuales, que abordan temas sensibles para nuestra sociedad como la adopción y la identidad, el abandono, la apropiación, el imperativo biologicista de formar familias “naturales” o la existencia de un supuesto “instinto maternal”, entre otros. La tresarroyense que ahora reside en Mar del Plata, hizo en LU24 un repaso por su historia y contó además de que trata esta campaña de la cual participó.

#YoSoy es una campaña oficial que apunta a generar conciencia sobre la identidad de origen, la adopción y también la apropiación de niños y niñas a lo largo de toda la historia del país. Consta de nueve cortometrajes disponibles en www.mseg.gba.gov.ar/yosoy y protagonizados por personas que buscaron conocer sus orígenes junto a madres que buscan a sus hijos/as.

Natalia comentó que ella siempre supo su historia contada por sus papás adoptivos, y explicó que “yo me desarrolle con una familia en una adopción legal, con una familia que me cuidó y dio amor”, y agregó que “este desarrollo de la vida dentro de lo normal, hizo que en un momento me preguntara qué era de mi origen” aunque no era un tema que a ella la atormentara en su adolescencia, aseguró que “por mi parte fue más que tranquilo, porque no era una cuestión oculta que era adoptada”.

Asimismo, en comunicación con LU24, Natalia aseguró que “los juicios y los miedos pueden llevar a que haya secretos en las familias, pero es muy fuerte a una persona que quiere encontrarse y en su adultez llegar a cambiar todo un cuento” por lo que “si bien sabía que era adoptada, a los 18 saber que tenía dos hermanos, en La Plata se abrió la historia, cuando me fui a estudiar”.

Marianela es su madre biológica, una mujer con una realidad muy difícil y que decidió abandonar a sus hijos. “Con Marianela que es nuestra madre biológica, no fue nada fácil la búsqueda, de pronto sucede, nos encontramos y el vínculo fue diferente, con mi madre biológica fue como encontrarme entera por primera vez, al nivel psicológico fue que llego la pieza que faltaba”.

La busqueda de su mamá biológica, le llevó 5 años, y con ayuda del Departamento de Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad de la Provincia, logró ir conociendo su historia hasta llegar a Marianela. “Yo tenía el nombre de ellos por legajo, y este ministerio es el que facilita un montón de cosas, cada uno que quiera buscar su origen tiene que dirigirse Departamento de búsqueda de personas del Ministerio de Seguridad de la Provincia, una vez que ellos inician la búsqueda, te empiezan a facilitar la historia”.

Resulta que la mamá biológica de Natalia “era cartonera, y no había nada de información, no había ni un celular o un impuesto a su nombre, por eso fue una demora en el encuentro”.

“Un dia de la nada, en Mar del Plata, puse en la computadora su nombre, y había sido tapa de Clarín por cartoneros desalojados, fue impresionante ver las imágenes, por supuesto no la conocía, pero veía una mujer y cuando veo su mano descubrí que teníamos el mismo quiebre en el pulgar” comentó Natalia emocionada, porque aún los recuerdos de ese descubrimiento y el posterior encuentro, llenan de lágrimas sus ojos.

De todas formas, ella asegura que “es la pieza que me faltaba para sentirme entera, no porque me faltaba una madre, pero la madre biológica ubica la historia de uno” y agregó “es unir y sumar a la historia, pero no se puede correr de lugar a quienes me criaron”.

En lo que respecta al encuentro, Natalia acudió con sus dos hermanos, que vivieron la misma situación que ella y que formaron parte de esta búsqueda también, y relató que “estaba viviendo en Plaza Constitución con su carrito y su cartón en la intemperie, tuvo 12 hijos, y vivía allí con los dos últimos”. Asimismo, comentó que “cuando acudimos los tres a saludarla, se me vencen las piernas, y quedo abrazada a la panza de ella, y el olor que tenía me llevó al olor de mamá, esas cosas para la cabeza son inexplicables”

“Después de ese encuentro, llovió torrencialmente, nos empapamos corriendo con su carrito, estuvimos 3 días con ella durmiendo todos juntos en la casa de su hermana” y también añadió que “cuando venía a Mar del Plata la iba a buscar a la terminal, íbamos a tomar un café con leche”.

Para finalizar, sostuvo que “no te conoces y sin embargo hay cosas en común, todavía me emociona un poco volver a contar la historia”, y desafortunadamente, hoy su madre biológica ya no está, y en cuanto a ello, indicó “el 10 de julio, el dia de su cumpleaños, cuando Argentina ya estaba siendo Campeón, falleció en ese momento” y agregó “yo estoy en paz con ella, pero si me pasó que fue toda una semana de llorarla”.

Hoy Natalia es parte de las búsquedas de personas y no dudó en formar parte de esta campaña que trata de visibilizar la posibilidad de encontrar los orígenes para aquellos que tengan dudas sobre su identidad.

